Официально. Шахтер подписал бразильского вингера

Вингер "Палмейраса" Кевин присоединился к "Шахтеру". О своем новом игроке дончане сообщили специальным видео в Telegam.

Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец подпишет контракт сроком на 5 лет. По данным СМИ, этот переход обошелся "горнякам" от 12 до 15 млн евро.

Добавим, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.