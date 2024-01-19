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Официально. Шахтер подписал бразильского вингера
Талантливый бразилец продолжит карьеру в Украине
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Палмейраса" Кевин присоединился к "Шахтеру". О своем новом игроке дончане сообщили специальным видео в Telegam.
Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец подпишет контракт сроком на 5 лет. По данным СМИ, этот переход обошелся "горнякам" от 12 до 15 млн евро.
Добавим, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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