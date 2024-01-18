"Спасибо, Палмейрас, я отправляюсь в новое путешествие", - горняк Кевин попрощался со своим уже бывшим клубом

Вингер "Палмейраса" Кевин, который перешел в " Шахтер ", попрощался с бразильским клубом.

"Спасибо, "Палмейрас"! Настало время прощания. Сегодня я прощаюсь с клубом, который меня принял и открыл мне дверь в жизнь. Я прощаюсь с чувством, что всегда делал все возможное и полностью выкладывался в форме "Палмейраса".

Я отправляюсь в новое путешествие в своей личной и профессиональной жизни, чтобы я мог быть таким же счастливым, как был здесь. Вызовы всегда появляются в жизни людей, которые готовы с ними столкнуться, и я не только хочу, но и готов.

Спасибо всем товарищам по команде, комитету, работникам клуба и всем, кто так или иначе участвовал в моей повседневной жизни.

Я всегда благодарю Бога при любом случае, мою семью, друзей. Спасибо, "Палмейрас", – написал Кевин в Инстаграме.