  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Спасибо, Палмейрас, я отправляюсь в новое путешествие", - горняк Кевин попрощался со своим уже бывшим клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Спасибо, Палмейрас, я отправляюсь в новое путешествие", - горняк Кевин попрощался со своим уже бывшим клубом

Премьер-лига
Обновлено

Кевин в Шахтере - почти как факт

"Спасибо, Палмейрас, я отправляюсь в новое путешествие", - горняк Кевин попрощался со своим уже бывшим клубом

instagram.com/_kev11nn

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Палмейраса" Кевин, который перешел в "Шахтер", попрощался с бразильским клубом.

"Спасибо, "Палмейрас"! Настало время прощания. Сегодня я прощаюсь с клубом, который меня принял и открыл мне дверь в жизнь. Я прощаюсь с чувством, что всегда делал все возможное и полностью выкладывался в форме "Палмейраса".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я отправляюсь в новое путешествие в своей личной и профессиональной жизни, чтобы я мог быть таким же счастливым, как был здесь. Вызовы всегда появляются в жизни людей, которые готовы с ними столкнуться, и я не только хочу, но и готов.

Спасибо всем товарищам по команде, комитету, работникам клуба и всем, кто так или иначе участвовал в моей повседневной жизни.

Я всегда благодарю Бога при любом случае, мою семью, друзей. Спасибо, "Палмейрас", – написал Кевин в Инстаграме.

Отметим, что Кевин уже присоединился к "Шахтеру", хотя клуб еще не объявил о трансфере. По данным СМИ, этот переход обошелся "горнякам" от 12 до 15 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Медиаигрок! Морозюк после клуба российского блогера перешел в Рух. ВИДЕО
yellow-arrow
Нацсовет по телевидению зарегистрировал канал UPL.TV от ООО Премьер-лига
yellow-arrow
Кучер: Сбросил все документы в Днепр-1, звонил Русолу - никто мне не ответил
Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Кевин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости