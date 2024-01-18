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"Спасибо, Палмейрас, я отправляюсь в новое путешествие", - горняк Кевин попрощался со своим уже бывшим клубом
Кевин в Шахтере - почти как факт
instagram.com/_kev11nn
Вингер "Палмейраса" Кевин, который перешел в "
"Спасибо, "Палмейрас"! Настало время прощания. Сегодня я прощаюсь с клубом, который меня принял и открыл мне дверь в жизнь. Я прощаюсь с чувством, что всегда делал все возможное и полностью выкладывался в форме "Палмейраса".
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Я отправляюсь в новое путешествие в своей личной и профессиональной жизни, чтобы я мог быть таким же счастливым, как был здесь. Вызовы всегда появляются в жизни людей, которые готовы с ними столкнуться, и я не только хочу, но и готов.
Спасибо всем товарищам по команде, комитету, работникам клуба и всем, кто так или иначе участвовал в моей повседневной жизни.
Я всегда благодарю Бога при любом случае, мою семью, друзей. Спасибо, "Палмейрас", – написал Кевин в Инстаграме.
Отметим, что Кевин уже присоединился к "Шахтеру", хотя клуб еще не объявил о трансфере. По данным СМИ, этот переход обошелся "горнякам" от 12 до 15 млн евро.
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