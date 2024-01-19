Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер раскрыл детали контракта с Кевином
Также стал известен игровой номер бразильца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В зимнее трансферное окно "Шахтер" подписал бразильского вингера Кевина из "Палмейраса".
Как сообщает официальный сайт "горняков", соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать за дончан под 37-м номером.
"Шахтер" не раскрывает финансовых деталей контракта, однако ранее СМИ писали, что этот переход обошелся украинской команде от 12 до 15 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кевин - воспитанник клуба "Деспортиво Бразил". Летом 2020-го перешел в "Палмейрас", присоединившись к юношеской команде. 1 декабря 2021-го дебютировал за основной состав. Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес. Чемпион Бразилии - 2023. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
Популярное сейчас
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Футболист Динамо впервые стал отцом
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО