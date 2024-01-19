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Шахтер раскрыл детали контракта с Кевином

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Шахтер раскрыл детали контракта с Кевином

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В зимнее трансферное окно "Шахтер" подписал бразильского вингера Кевина из "Палмейраса".

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Как сообщает официальный сайт "горняков", соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать за дончан под 37-м номером.

"Шахтер" не раскрывает финансовых деталей контракта, однако ранее СМИ писали, что этот переход обошелся украинской команде от 12 до 15 млн евро.

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Кевин - воспитанник клуба "Деспортиво Бразил". Летом 2020-го перешел в "Палмейрас", присоединившись к юношеской команде. 1 декабря 2021-го дебютировал за основной состав. Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес. Чемпион Бразилии - 2023. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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Шахтер (Донецк) Кевин
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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