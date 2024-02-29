Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На всех парах к Скудетто. Интер - Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча
Миланцы в устрашающей форме
La Gazzetta dello Sport
"Интер" разгромно обыграл "Аталанту" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0.
В каждом из таймов миланский коллектив дважды отличился в воротах гостей.
Благодаря этой победе "нерадзурри" увеличили отрыв от занимающего вторую строчку "Ювентуса" до 12 очков. "Аталанта" осталась на 5-й строчке Серии А, имея в активе 46 баллов.
Серия А. Перенесенный матч 21-го тура
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Аталанта" 4:0
Голы: Дармиан 26, Лаутаро Мартинес 45+1, Димарко 55, Фраттези 71
Популярное сейчас
- СМИ: УАФ накажет арбитра ВАР, который работал на матче Днепр-1 - Минай
- Мудрик забил Лидсу в Кубке Англии. Это его пятый гол в сезоне. Видео
- Кубок Англии: Состоялась жеребьевка 1/4 финала
- Тройки разбились. Итоги 26-го тура Серии А
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико