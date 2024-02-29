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На всех парах к Скудетто. Интер - Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Миланцы в устрашающей форме

На всех парах к Скудетто. Интер - Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча

La Gazzetta dello Sport

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"Интер" разгромно обыграл "Аталанту" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0.

В каждом из таймов миланский коллектив дважды отличился в воротах гостей.

Благодаря этой победе "нерадзурри" увеличили отрыв от занимающего вторую строчку "Ювентуса" до 12 очков. "Аталанта" осталась на 5-й строчке Серии А, имея в активе 46 баллов.

Серия А. Перенесенный матч 21-го тура
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Аталанта" 4:0
Голы: Дармиан 26, Лаутаро Мартинес 45+1, Димарко 55, Фраттези 71

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Александр Бураков
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