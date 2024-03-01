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Лацио может уволить Сарри после завершения нынешнего сезона
Остаток сезона решит судьбу тренера
"Лацио" рассматривает возможность расставания с главным тренером команды Маурицио Сарри в конце сезона, несмотря на действующий контракт со специалистом до лета 2025 года. Об этом информирует журналист Руди Галетти.
По данным источника, окончательное решение ещё не вынесено. Однако, результаты "орлов" на сегодняшний день не удовлетворяют руководство римского клуба, которое уже начало подыскивать замену для Сарри.
После 26 туров "Лацио" занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Также итальянская команда имеет шансы на дальнейший проход в Лиге чемпионов. Первый матч 1/8 финала против "Баварии" завершился в пользу римлян - 1:0.
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