Сарри - о руководстве Лацио: Я прошу у вас игрока A, а вы заставляете меня выбирать между C и D

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри раскритиковал выступление своей команде в выездном матче 26-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:2), а также высказался о действиях руководства клуба во время последних трансферных кампаний.

"Каждый берет своё. Мне кажется, что в июле клуб четко определил, кто совершает трансферы. Если я прошу у вас игрока А, а вы заставляете меня выбирать между С и D... Это не значит, что я что-то сделал на трансферном рынке.

Но это не та часть дискуссии, которая должна состояться сегодня вечером: у нас есть смягчающие обстоятельства, но не так много оправданий. Наша ментальная слабость очевидна. Мы не были потрясены ни незаслуженным преимуществом, ни ничьей, ни плохой игрой. Тяжелое выступление.

Опасения были, но даже в плохом матче я ожидал большего. Мы вышли на поле с двумя или тремя игроками, которым нужно было отдохнуть или у которых были симптомы гриппа. Были и те, кто вышел на поле, не тренируясь с командой в течение некоторого времени.

Я увидел поникшую команду. Чтобы играть в четырех турнирах, как мы - нужна сильная материальная и ментальная основа в виде людей, привыкших играть каждые три дня", - приводит слова Сарри Tribal Football.