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Ибрагимович сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ

Италия

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Ибрагимович сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сравнил уровень футбола в чемпионатах Италии и Англии.

"Серия А переживает трудности. Она на пару лет отстает от Премьер-лиги", - цитирует Златана planetamilan.

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Напомним, Ибрагимович ныне является операционным партнёром и старшим советником владельцев "Милана". За "россонери" швед выступал в период с 2010 по 2012 годы.

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Златан Ибрагимович Серия А АПЛ Милан
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Источник:
planetamilan
Опубликовал: Александр Бураков
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