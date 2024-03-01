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Ибрагимович сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ
Предсказуемый ответ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сравнил уровень футбола в чемпионатах Италии и Англии.
"Серия А переживает трудности. Она на пару лет отстает от Премьер-лиги", - цитирует Златана planetamilan.
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Напомним, Ибрагимович ныне является операционным партнёром и старшим советником владельцев "Милана". За "россонери" швед выступал в период с 2010 по 2012 годы.
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Источник:planetamilan
Опубликовал: Александр Бураков
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