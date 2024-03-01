Серия А. Лацио - Милан 0:1. Очередной гостевой бедлам россонери

Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

: Окафор 88

": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Весино (Катальди 78), Гендузи, Луис Альберто (Хюсай 60), Дзакканьи (Исаксен 66), Кастельянос (Иммобиле 60), Фелипе Андерсон

": Маньян, Флоренци (Калабрия 64), Габбия (Томори 81), Кьер (Тиав 81), Эрнандес, Беннасер (Рейндерс 64), Адли (Окафор 71), Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

: Лука Пеллегрини 50, А. Романьоли 58, Иммобиле 76, Хюсай 90 - Флоренци 61, Адли 70, Габбия 80, Эрнандес 84, Леау 90+5, Пулишич 90+6

: Лука Пеллегрини 57 (вторая желтая), Марушич 90+4 (прямая красная), Гендузи 90+6 (прямая красная)

: Марко Ди Белло

Последние гостевые матчи "Милана" получаются просто сумасшедшими. 3:2 против "Удинезе" с камбеком голами на 83-ей и 93-ей минутах. 3:2 против "Фрозиноне" с камбеком голами на 72-ой и 81-ой. 2:4 с "Монцей" с забитым и 2:2 на 88-ой, но двумя пропущенными после этого. 2:3 в Ренне в Лиге Европы без особого сумасшествия, но с обилием голов. Сегодня гол был лишь один, зато сумасшествия - более чем достаточно.

Вообще-то, мы боялись, что игра выйдет скучной и нервной. "Милан" уже потерял шансы на Скудетто и даже боится потерять место в Лиге Чемпионов. "Лацио" почти потерял место в Лиге Чемпионов и боится потерять место в любом Еврокубке. Ему ещё и играть во вторник с "Баварией". Да и "россонери" играть в Лиге Европы, где их единственный шанс на трофей в этом сезоне. Игра и вышла нервной. Но не скучной.

Не сказать, что она вышла качественной. Особенно в первом тайме. Тогда команды нанесли лишь по пять ударов по воротам, и по-настоящему опасность добавляли разве что неуверенные сейвы Маньяна. Не всегда он накрывал мяч с первой попытки. Зато темп был очень быстрым, и команды реально старались, играли с желанием. А во втором тайме темп даже ускорился до бешеного, да и моменты появились.

За один из эпизодов с Маньяном до перерыва "Лацио" требовал пенальти. Он вышел, защитник неудачно отдал ему мяч, выбить в итоге удалось, но Кастельянос затем споткнулся о вратаря. Арбитры все же правы, ведь инициировал контакт форвард.

В первом тайме интереснее выглядели хозяева. Но во втором - уже гости. Хилу сразу же чуть не заставили сделать автогол (Проведель все видел). Удар Жиру слета прошёл немного неточно. А затем Пеллегрини был удален. Он думал, что судья остановит игру за жёсткий стык в центре поля, когда двое остались лежать, и повалил Пулишича, рвавшегося вперёд. Не нужно было этого делать.

Даже вдесятером "Лацио" не прекращал борьбу. Началась игра на встречных курсах. В которой и Дзакканьи чуть не закрутил точно, и Иммобиле после отскока в упор в падении не сумел попасть в створ. Но и Проведель еле тащил мощнейший удар Лофтуса-Чика. А гол Леау отменили из-за небольшого офсайда. В итоге Проведель спас от Окафора, Хила - от добивания Жиру, но ещё одно добивание Окафора залетело.

Далее Иммобиле перехватил и мог и попасть в ворота. Марушич сказал что-то оскорбительное Ди Белло, а Гендузи отмахнулся от Пулишича. И число красных карточек "Лацио" возросло до трех.

"Милан" прерывает серию из трех матчей без побед во всех турнирах. Берет реванш у "Лацио" за 0:4 в Риме год назад и в целом побеждает его в шестой раз в последних семи случаях во всех турнирах на всех полях. Окафор приносит победу в концовке, как сделал в Удине. "Россонери" вздыхают свободнее, глядя на преследователей.

А "бьянкочелести"? Они проигрывают третий матч лиги из четырех последних. Сегодня они играли далеко не так плохо, как в предыдущем матче против "Фиорентины", будут страшно злиться на арбитра. Но факт в том, что лишь отдаляются от Лиги Чемпионов.