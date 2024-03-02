Пиоли: Сейчас я сосредоточен на целях

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями по поводу своего будущего в итальянской команде и о целях под конец сезона.

"Главная цель "Милана" - закрепиться на третьем месте в чемпионате Италии. Лига Европы также является целью, хотя пражская "Славия" — очень сильная команда.

Что касаемо моего будущего, я не комментирую слова владельца клуба. Сейчас я сосредоточен на целях, посмотрим что нас ждет впереди", — приводит слова тренера Football Italia.