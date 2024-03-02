  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пиоли: Сейчас я сосредоточен на целях
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли: Сейчас я сосредоточен на целях

Италия
Обновлено

Тренер Милана - о целях и своем будущем

Пиоли: Сейчас я сосредоточен на целях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями по поводу своего будущего в итальянской команде и о целях под конец сезона.

"Главная цель "Милана" - закрепиться на третьем месте в чемпионате Италии. Лига Европы также является целью, хотя пражская "Славия" — очень сильная команда.

Что касаемо моего будущего, я не комментирую слова владельца клуба. Сейчас я сосредоточен на целях, посмотрим что нас ждет впереди", — приводит слова тренера Football Italia.

Читайте такжеПиоли признал, что борьба за титул в Серии А закончилась

Напомним, "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии с набранными 56 очками.

По теме
yellow-arrow
Интерес растет. Клубы с чемпионату Италии и Франции проявляют заинтересованность в защитнике Гента
yellow-arrow
Лацио повторил антидостижения 11-летней давности по количеству удалений в одном матче
yellow-arrow
Жаль его и всех нас. Научит ли кого-либо история Поля Погба?
Стефано Пиоли Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости