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Пиоли: Сейчас я сосредоточен на целях
Тренер Милана - о целях и своем будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями по поводу своего будущего в итальянской команде и о целях под конец сезона.
"Главная цель "Милана" - закрепиться на третьем месте в чемпионате Италии. Лига Европы также является целью, хотя пражская "Славия" — очень сильная команда.
Что касаемо моего будущего, я не комментирую слова владельца клуба. Сейчас я сосредоточен на целях, посмотрим что нас ждет впереди", — приводит слова тренера Football Italia.
Напомним, "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии с набранными 56 очками.
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