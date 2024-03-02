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Если результат не улучшится Лацио может уволить Маурицио Сарри
Уже ищут замену
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Лацио" может уволить главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает журналист Руди Галлетти.
По имеющейся информации, уйдет с поста главного тренера "Лацио" Маурицио Сарри или нет будет зависеть от результатов итальянской команды. Отмечается, что "римляне" приступили к поиску потенциальных кандидатов на случай отставки Сарри.
???????? #Lazio are considering to part ways with Maurizio #Sarri at the end of the season, despite his contract expires in 2025.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 28, 2024
⏳ No definitive decision, but to date the results don't satisfy the ???????? club which is evaluating possible replacements. ????⚽ #Transfers pic.twitter.com/WFlnWhMjDx
Напомним, "Лацио" находится на 8-м месте в чемпионе Италии. Сарри возглавил "Лацио" с июня 2021 года.
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