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Если результат не улучшится Лацио может уволить Маурицио Сарри

Италия

Уже ищут замену

Если результат не улучшится Лацио может уволить Маурицио Сарри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Лацио" может уволить главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает журналист Руди Галлетти.

По имеющейся информации, уйдет с поста главного тренера "Лацио" Маурицио Сарри или нет будет зависеть от результатов итальянской команды. Отмечается, что "римляне" приступили к поиску потенциальных кандидатов на случай отставки Сарри.

Напомним, "Лацио" находится на 8-м месте в чемпионе Италии. Сарри возглавил "Лацио" с июня 2021 года.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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