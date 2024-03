Если результат не улучшится Лацио может уволить Маурицио Сарри

Руководство "Лацио" может уволить главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает журналист Руди Галлетти.

По имеющейся информации, уйдет с поста главного тренера "Лацио" Маурицио Сарри или нет будет зависеть от результатов итальянской команды. Отмечается, что "римляне" приступили к поиску потенциальных кандидатов на случай отставки Сарри.

???????? #Lazio are considering to part ways with Maurizio #Sarri at the end of the season, despite his contract expires in 2025.



⏳ No definitive decision, but to date the results don't satisfy the ???????? club which is evaluating possible replacements. ????⚽ #Transfers pic.twitter.com/WFlnWhMjDx