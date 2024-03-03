Серия А. Аталанта - Болонья 1:2. Старая Аталанта проиграла новой

Серия А. 27-ой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Лукман 28 - Зиркзее 57 (пен.), Фергюсон 61

": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Миранчук 66), Колашинац, Дзаппакоста (Холм 62), Де Роон, Пашалич (Эдерсон 62), Руджери (Хиен 88), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Скамакка 66), Лукман

": Скорупски, Пош (Лукуми 46), Беукема, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Фаббиан (Урбански 56), Фергюсон, Орсолини (Салемакерс 46), Зиркзее (Одгар 81), Ндой (Эбишер 87)

: Коопмейнерс 14, Холм 64, Эдерсон 69 - Пош 6

: Федерико Ла Пенна

"Болонью" постоянно сравнивают с "Аталантой". Той, блестящей, которая трижды подряд выходила в Лигу Чемпионов, дважды выходила в финал Кубка. После двух сезонов в тени бергамцы вернулись и вновь претендуют на места в ЛЧ. Но, похоже, команда Тьяго Мотты опережает команду своего учителя Джан Пьеро Гасперини в развитии. Точнее, повторяет ту, которая сильнее нынешней.

"Россоблу" даже научились совершать внешне лёгкие камбеки после проигранного первого тайма, как "нерадзурри" тогда. Научились и играть в гостях, где до двух идентичных камбеков против "Лацио" и "Аталанты" подряд победили в лиге в нынешнем сезоне лишь однажды.

"Болонья" подошла к матчу с пятью победами в лиге подряд с 14-ю забитыми. Своей лучшей серией с 1967-го года. "Аталанта" выдала даже лучшую - пять побед с 17-ю забитыми. Но последняя как раз прервалась дважды на "Сан Сиро" - 1:1 с "Миланом" и 0:4 от "Интера". Такой разгром очень разозлил бергамцев, в том числе из-за претензий к арбитрам. И сегодня они начали мотивированными.

В целом игра была вязкой, жёсткой, обычно медленной. Нашла коса на камень. Опасных моментов и ударов по воротам вообще было мало. Но и по такой в первом тайме преимущество "Аталанты" виделось очевидным. Де Кетеларе замыкал прострел выше ворот. Скорупски потащил удар Лукмана, а добивание заблокировали защитники. Потащил и удар Дзаппакосты справа, но тогда уже Лукман успел добить.

Второй тайм вроде бы "Аталанта" также начала давлением. Но вдруг будто кто-то наклонил поле в сторону ворот Карнезекки. Тот отбивал удар головой Калафиори в упор. Не отбил пенальти Зиркзее, когда Салемакерс был сбит Коопмейнерсом. Не отбил классный удар Фергюсона слета низом издали. К Льюису мяч отскочил от соперника по итогам красивой контратаки с фланга на фланг.

Далее поле будто наклонили в другую сторону, и мяч начал свистеть возле ворот Скорупски. Но ему даже в итоге не пришлось работать. Защитники отбились. Один крученый удар Миранчука прошёл в сантиметрах от стойки. А в концовке все успокоилось, и даже Карнезекки был вынужден отбивать удар Фергюсона после прорыва справа.

Серия "Аталанты" из восьми домашних побед подряд во всех турнирах прервана. Её серия из матчей лиги без побед уже дошла до трёх, а впереди матчи подряд против "Ювентуса", "Фиорентины" и "Наполи". "Болонья" же продлевает свои серии - три победы над этим соперником подряд, шесть над кем-либо подряд. И её преимущество над "Аталантой" составляет пять очков. Над "Ромой" - четыре.