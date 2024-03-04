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Тренер Наполи: Осимхен и Хвича - фундаментальные игроки для нас, они почти вернулись на свой уровень
Последние результаты адзурри тому доказательство
Football 365
Главный тренер "Наполи" Франческо Кальцона поделился своими впечатлениями от игры команды после победы над "Ювентусом" (2:1) в 27-м туре Серии А, а также прокомментировал текущую форму лидеров команды в лице Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии.
"Мы на правильном пути, но ещё многое предстоит сделать. Я очень рад победе. Выиграв этот матч, команда дала сигнал, что она хочет достичь высоких позиций. Если вы побеждаете, это дает вам еще больше желания совершенствоваться и побеждать снова.
Осимхен и Кварацхелия - очень сильные, фундаментальные игроки для "Наполи". Они пережили трудный момент, но теперь почти вернулись на свой уровень", - приводит слова специалиста Sky Sports Italy.
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