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Тренер Наполи: Осимхен и Хвича - фундаментальные игроки для нас, они почти вернулись на свой уровень

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Тренер Наполи: Осимхен и Хвича - фундаментальные игроки для нас, они почти вернулись на свой уровень

Football 365

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Главный тренер "Наполи" Франческо Кальцона поделился своими впечатлениями от игры команды после победы над "Ювентусом" (2:1) в 27-м туре Серии А, а также прокомментировал текущую форму лидеров команды в лице Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии.

"Мы на правильном пути, но ещё многое предстоит сделать. Я очень рад победе. Выиграв этот матч, команда дала сигнал, что она хочет достичь высоких позиций. Если вы побеждаете, это дает вам еще больше желания совершенствоваться и побеждать снова.

Осимхен и Кварацхелия - очень сильные, фундаментальные игроки для "Наполи". Они пережили трудный момент, но теперь почти вернулись на свой уровень", - приводит слова специалиста Sky Sports Italy.

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Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Франческо Кальцона Ювентус
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Источник:
Sky.it
Опубликовал: Александр Бураков
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