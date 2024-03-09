  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Малиновский против Монцы в чемпионате Италии– смотреть онлайн трансляцию матча

Дженоа - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руслан Малиновский пропустил матч прошлого тура с “Интером”, но в игре с “Монцой” надеется вновь выйти на поле, чтобы помочь “Дженоа” взять три очка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Италии, 28-й тур

9 марта 2024. Генуя, "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" 21:45 "Монца"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Дженоа - Монца
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Серия А. Кальяри прыгает вверх, Сассуоло начинает борьбу, Салернитана борется три минуты
yellow-arrow
Ювентус - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2024
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
Серия А телетрансляции Руслан Малиновский Чемпионат Италии Наши за границей Дженоа (Генуя) Где смотреть футбол Монца смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости