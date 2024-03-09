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Дженоа - Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Малиновский против Монцы в чемпионате Италии– смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский пропустил матч прошлого тура с “Интером”, но в игре с “Монцой” надеется вновь выйти на поле, чтобы помочь “Дженоа” взять три очка.
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Чемпионат Италии, 28-й тур
9 марта 2024. Генуя, "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" 21:45 "Монца"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Дженоа - МонцаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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