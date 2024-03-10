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Коваленко в игре против Милана: известны оценки украинца

Италия

Имел довольно много игрового времени

Коваленко в игре против Милана: известны оценки украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 28-м туре Серии А "Милан" одолел "Эмполи" (0:1). Полузащитник Виктор Коваленко вышел на поле за гостей на 55-й минуте.

Виктор 13 раз коснулся мяча, отдал 8 точных пасов (из 11-ти), выполнил 1 удачный лонгбол (из 2-х), однажды навесил в штрафную и имел 4 потери снаряда. Статистические порталы решили поставить Коваленко за эту игру средние баллы - 6,0 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).

В текущем сезоне украинец сыграл за "Эмполи" 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Все игры были в рамках Серии А.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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