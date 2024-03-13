Официально: Маурицио Сарри уволили с должности тренера Лацио

65-летний тренер Маурицио Сарри покинул итальянский "Лацио".

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за его достижения и проделанную работу, а также пожелать ему успехов в профессиональной и личной жизни", - говорится в сообщении клуба.

Также отмечается, что обязанности главного тренера "орлов" будет исполнять Джованни Мартушьелло.

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Напомним, Сарри занимал должность наставника римского клуба с 2021 года и провел с клубом 137 матчей (65 побед, 30 ничьи и 42 поражения).



Вчера итальянский специалист подал заявление в отставку на фоне неутешительных результатов: вылет в 1/8 ЛЧ от "Баварии" и три поражения подряд в Серии А, где "Лацио" находится девятым в турнирной таблице.