  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Маурицио Сарри уволили с должности тренера Лацио
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Маурицио Сарри уволили с должности тренера Лацио

Италия
Обновлено

Об этом сообщает официальный сайт клуба

Официально: Маурицио Сарри уволили с должности тренера Лацио

Twitter

Новина українською

65-летний тренер Маурицио Сарри покинул итальянский "Лацио".

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за его достижения и проделанную работу, а также пожелать ему успехов в профессиональной и личной жизни", - говорится в сообщении клуба.

Также отмечается, что обязанности главного тренера "орлов" будет исполнять Джованни Мартушьелло.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Сарри занимал должность наставника римского клуба с 2021 года и провел с клубом 137 матчей (65 побед, 30 ничьи и 42 поражения).

Вчера итальянский специалист подал заявление в отставку на фоне неутешительных результатов: вылет в 1/8 ЛЧ от "Баварии" и три поражения подряд в Серии А, где "Лацио" находится девятым в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Президент Наполи Де Лаурентис - об увольнении Сарри из Лацио: Тот, кто подаёт в отставку - лузер
yellow-arrow
Лечче назначил экс-тренера Коваленко вместо Д'Аверсы, уволенного за удар соперника в стиле Зидана
yellow-arrow
За десять туров до завершения Серии А. Сарри подал в отставку с должности тренера Лацио
Лацио (Рим) Маурицио Сарри тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lazio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости