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Меньян получил повреждение в матче против пражской Славии

Италия

Голкипер покинул поле на 21-й минуте

Меньян получил повреждение в матче против пражской Славии

Фото: twitter.com/mmseize

Новина українською

Голкипер "Милана" Майк Меньян получил повреждение в матче против пражской "Славии" в Лиге Европы.

28-летний футболист получил травму на 9-й минуте поединка. Майк пытался продолжать играть, дважды просил помощи врачей, но в конце концов на 21' игрок покинул поле.

На замену Меньяну вышел 31-летний Марко Спортьелло.

Майка недавно вызвали в состав национальной сборной Франции, его отсутствие станет серьезным ударом накануне Евро-2024.

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Славия (Прага) Милан Марко Спортьелло Майк Меньян
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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