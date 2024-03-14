Голкипер "Милана" Майк Меньян получил повреждение в матче против пражской "Славии" в Лиге Европы.

28-летний футболист получил травму на 9-й минуте поединка. Майк пытался продолжать играть, дважды просил помощи врачей, но в конце концов на 21' игрок покинул поле.

На замену Меньяну вышел 31-летний Марко Спортьелло.

Майка недавно вызвали в состав национальной сборной Франции, его отсутствие станет серьезным ударом накануне Евро-2024.