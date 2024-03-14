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Меньян получил повреждение в матче против пражской Славии
Голкипер покинул поле на 21-й минуте
Фото: twitter.com/mmseize
Голкипер "Милана" Майк Меньян получил повреждение в матче против пражской "Славии" в Лиге Европы.
28-летний футболист получил травму на 9-й минуте поединка. Майк пытался продолжать играть, дважды просил помощи врачей, но в конце концов на 21' игрок покинул поле.
На замену Меньяну вышел 31-летний Марко Спортьелло.
Майка недавно вызвали в состав национальной сборной Франции, его отсутствие станет серьезным ударом накануне Евро-2024.
Malgré sa volonté de rester, Mike Maignan a du céder sa place après 20 minutes de jeu face au Sparta Prague ! ????— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 14, 2024
On espère que sa blessure n'est pas trop grave. ???? pic.twitter.com/SCj7UH9URS
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