  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус – Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус – Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Начало в 13:30

Ювентус – Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" примет у себя дома "Дженоа". Команда Русла Малиновского за эти три месяца уверенно набирала очки, но в предыдущих турах дважды проиграла, сначала поражение от "Интера" 2:1, а затем от "Монцы" 2:3. Тем временем их сегодняшний соперник в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с "Аталантой". На данный момент команды расположились на 3 ("старая сеньора") и 12 ("грифоны") местах в турнирной таблице.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец Руслан Малиновский принимал участие в последнем матче "Дженоа", в скором времени мы узнаем, выйдет ли он на поле в сегодняшнем противостоянии.

Чемпионат Италии "Ювентус" - "Дженоа"
17 марта, 13:30.
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция: Ювентус - Дженоа
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.03.2024
yellow-arrow
Проблема для Ромы. Дибала получил травму
yellow-arrow
Хотят отразить звездный статус. Интер готовит новый контракт для Лаутаро Мартинеса
Руслан Малиновский смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости