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Ювентус – Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Начало в 13:30
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" примет у себя дома "Дженоа". Команда Русла Малиновского за эти три месяца уверенно набирала очки, но в предыдущих турах дважды проиграла, сначала поражение от "Интера" 2:1, а затем от "Монцы" 2:3. Тем временем их сегодняшний соперник в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с "Аталантой". На данный момент команды расположились на 3 ("старая сеньора") и 12 ("грифоны") местах в турнирной таблице.
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Украинец Руслан Малиновский принимал участие в последнем матче "Дженоа", в скором времени мы узнаем, выйдет ли он на поле в сегодняшнем противостоянии.
Чемпионат Италии "Ювентус" - "Дженоа"
17 марта, 13:30.
Прямая трансляция: MEGOGO
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