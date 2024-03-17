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Милан забил 5000 голов в Серии А

Италия

Стали третьими, кому это удавалось

Милан забил 5000 голов в Серии А

TW

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Аналитики Opta сообщают, что "Милан" забил 5000 голов в Серии А. Произошло это в победном матче миланцев с "Вероной" (1:3).

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"Милан" стал третьим клубом, который сумел достичь этого показателя. Уже более 5000 голов забили "Ювентус" и "Интер".

"Красно-черные" занимают 2-е место в Серии А с 62-мя очками. На первой позиции - "Интер", у которого 75 баллов. Туринцы сейчас третьи, с 59-ю очками.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Виктор Иванчук
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