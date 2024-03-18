  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Игрок Интера отстранен от ближайших матчей сборной Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Интера отстранен от ближайших матчей сборной Италии

Италия

Ачерби не будет выступать в товарищеских матчах

Игрок Интера отстранен от ближайших матчей сборной Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Интера" Франческо Ачерби отстранен от ближайших матчей сборной Италии.

По информации издания Football-Italia, это произошло из-за расистских высказываний Ачерби в адрес Жуана Жезуса из "Наполи". Вместо 36-летнего игрока в сборную Италии поедет Джанлука Манчини из "Рома".

Ближайшие матчи сборной Италии состоятся в США, команда сыграет против Венесуэлы и Эквадора.

По теме
yellow-arrow
Аллегри может покинуть Ювентус в конце этого сезона - СМИ
yellow-arrow
Милан готов продать Эрнандеса. Известна сумма трансфера игрока
yellow-arrow
Интер планирует продолжить сотрудничество с Индзаги и Мартинесом
Франческо Ачерби Интер (Милан) Жуан Жезус Джанлука Манчини
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости