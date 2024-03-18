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Игрок Интера отстранен от ближайших матчей сборной Италии
Ачерби не будет выступать в товарищеских матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Интера" Франческо Ачерби отстранен от ближайших матчей сборной Италии.
По информации издания Football-Italia, это произошло из-за расистских высказываний Ачерби в адрес Жуана Жезуса из "Наполи". Вместо 36-летнего игрока в сборную Италии поедет Джанлука Манчини из "Рома".
Ближайшие матчи сборной Италии состоятся в США, команда сыграет против Венесуэлы и Эквадора.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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