Игрок Интера отстранен от ближайших матчей сборной Италии

Защитник "Интера" Франческо Ачерби отстранен от ближайших матчей сборной Италии.

По информации издания Football-Italia, это произошло из-за расистских высказываний Ачерби в адрес Жуана Жезуса из "Наполи". Вместо 36-летнего игрока в сборную Италии поедет Джанлука Манчини из "Рома".

Ближайшие матчи сборной Италии состоятся в США, команда сыграет против Венесуэлы и Эквадора.