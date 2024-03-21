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Ювентус интересуется полузащитником Баварии

Италия

Об этом сообщает Kicker

Ювентус интересуется полузащитником Баварии

Фото: imago images

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Двое функционеров Старой Синьоры приезжали в Мюнхен на ответный матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Лацио" (3:0). Представители "Ювентуса" посетили этот матч, чтобы, в частности, посмотреть вживую игру полузащитника мюнхенцев Леона Горецки.

Однако немец, чей контракт рассчитан до 2026 года, пока что не получил конкретного запроса. В любом случае, универсал, который в последнее время поражает своей игрой в защите, предпочел бы остаться в Мюнхене и после лета.

Добавим, что 29-летний полузащитник "Баварии" в 31 поединке этого сезона отметился 4 голами и 9 передачами.

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Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Леон Горецка
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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