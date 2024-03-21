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Ювентус интересуется полузащитником Баварии
Об этом сообщает Kicker
Фото: imago images
Двое функционеров Старой Синьоры приезжали в Мюнхен на ответный матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Лацио" (3:0). Представители "Ювентуса" посетили этот матч, чтобы, в частности, посмотреть вживую игру полузащитника мюнхенцев Леона Горецки.
Однако немец, чей контракт рассчитан до 2026 года, пока что не получил конкретного запроса. В любом случае, универсал, который в последнее время поражает своей игрой в защите, предпочел бы остаться в Мюнхене и после лета.
Juventus are interested in Leon Goretzka. Two representatives from the Italian club were in Munich for the second leg against Lazio to watch the midfielder, among others, live in action. Goretzka, meanwhile, would prefer to stay in Munich beyond the summer. In addition, it… pic.twitter.com/1fiHlv7cK6— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 20, 2024
Добавим, что 29-летний полузащитник "Баварии" в 31 поединке этого сезона отметился 4 голами и 9 передачами.
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