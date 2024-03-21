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Маркус Тюрам: Я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры

Италия

Игрок поделился своими мыслями

Маркус Тюрам: Я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры

ANSA

Новина українською

Маркус Тюрам, 26-летний нападающий "Интера", заявил, что переживает лучший период в своей карьере.

"Да, я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры. Я играю в "Интере", мы первые в лиге (Серии А) и стремимся ее выиграть".

Тюрам в этом сезоне высшего дивизиона Италии сыграл 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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