Маркус Тюрам: Я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры

Маркус Тюрам, 26-летний нападающий "Интера", заявил, что переживает лучший период в своей карьере.

"Да, я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры. Я играю в "Интере", мы первые в лиге (Серии А) и стремимся ее выиграть".

Тюрам в этом сезоне высшего дивизиона Италии сыграл 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.