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Маркус Тюрам: Я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры
Игрок поделился своими мыслями
ANSA
Маркус Тюрам, 26-летний нападающий "Интера", заявил, что переживает лучший период в своей карьере.
"Да, я чувствую, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры. Я играю в "Интере", мы первые в лиге (Серии А) и стремимся ее выиграть".
Тюрам в этом сезоне высшего дивизиона Италии сыграл 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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