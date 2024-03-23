Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" вчера вызвал гнев интернет-сообщества после того как поздравил своего игрока Алексея Миранчука с участием и забитым голом в товарищеском матче команды рф с Сербией.

В частности, присоединился к критике своего бывшего клуба и игрок "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский.

"Это вклад в российский терроризм. Каждый день уже на протяжении двух лет. Не напоминает вам ничего? Возможно, Харьков? Лига чемпионов?", – написал Малиновский в двух сообщениях с фотографиями последствий ракетных ударов рф по украинским городам.

Un buon contribuente del terrorismo russo ????

Ogni giorno per due anni. pic.twitter.com/CZMyVNz6Gz — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024

Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M? ???? pic.twitter.com/ITmgkrNI62 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024

После ответов Малиновского, которые в сумме уже собрали более 150000 просмотров, "Аталанта" удалила свой первый твит.