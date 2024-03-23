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Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф

Италия

Игрок сборной Украины пристыдил бывший клуб

Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф

Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский футбольный клуб "Аталанта" вчера вызвал гнев интернет-сообщества после того как поздравил своего игрока Алексея Миранчука с участием и забитым голом в товарищеском матче команды рф с Сербией.

Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф - изображение 1

В частности, присоединился к критике своего бывшего клуба и игрок "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский.

"Это вклад в российский терроризм. Каждый день уже на протяжении двух лет. Не напоминает вам ничего? Возможно, Харьков? Лига чемпионов?", – написал Малиновский в двух сообщениях с фотографиями последствий ракетных ударов рф по украинским городам.

После ответов Малиновского, которые в сумме уже собрали более 150000 просмотров, "Аталанта" удалила свой первый твит.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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