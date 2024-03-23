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Наполи серьезно раздумывает над приглашением в клуб тренера Фиорентины

Италия

Но захочет ли он сам?

Наполи серьезно раздумывает над приглашением в клуб тренера Фиорентины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянские СМИ сообщают, что "Наполи" в раздумьях о смене главного тренера. После ряда смен тренеров в этом сезоне, сейчас команду возглавляет Франческо Кальцона. Есть вероятность, что специалист останется в клубе, ведь результаты "Наполи" улучшились.

Однако издание Calciomercato отмечает, что коуч "Фиорентины" Винченцо Итальяно возглавляет список потенциальных кандидатов от руководителей "Наполи" на эту должность. У Винченцо скоро заканчивается контракт, поэтому переход выглядит еще более привлекательным. Сам тренер сообщил "Фиорентине" о желании продолжить работу после окончания текущего соглашения.

"Наполи" занимает 7-е место в Серии А, а "фиалки" имеют на позицию ниже. Команды отделяют всего 2 очка.

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Наполи Фиорентина (Флоренция) Винченцо Итальяно Франческо Кальцона
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Источник:
calciomercato.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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