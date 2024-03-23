Директор Ювентуса: Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская

Директор "Ювентуса" по доходам Франческо Кальво сравнивает финансовую ситуацию в лучших чемпионатах мира.

Сегодня наши игроки могут перейти либо в большие европейские клубы, либо в английские середняки, которые имеют больше ресурсов, чем мы. Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская. Мы всегда говорим о пяти лучших лигах в Европе, но на самом деле есть одна - Англия, за ней - Испания, а затем есть три - Италия, Франция и Германия.

Это узел, который зародился много лет назад. Прежде всего Италия, ВВП которой не растет уже 20 лет, в отличие от других европейских стран. Затем мы никогда не инвестировали в стадионы, кроме нас, Удинезе и Аталанты. С другой стороны, мы видели проблемы, которые существуют в любом итальянском городе, когда речь идет о новых стадионах. При этом есть еще один фундаментальный аспект: если страна не развивается, если вам мешает бюрократия и если у вас есть система Серии А, которая еще не достигла уровня лучшей европейской лиги, то развиваться становится очень трудно. Это реальный предел, который мы чувствуем сегодня, даже если мы делаем все идеально, а мы должны делать все идеально, потому что мы еще не в той ситуации, мы знаем, что у нас есть физиологический предел роста.