Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб MLS сделал официальное предложение Оливье Жиру - Инсайдер
Но пока будущее форварда неизвестно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Лос-Анджелес" направил официальное предложение нападающему "Милана" Оливье Жиру о подписании контракта в качестве свободного агента в конце этого сезона.
По информации Фабрицио Романо, игрок все еще рассматривает другие предложения, поэтому ничего пока не решено. Но ФК "Лос-Анджелес" является фаворитом.
Оливье в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн