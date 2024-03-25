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Клуб MLS сделал официальное предложение Оливье Жиру - Инсайдер

Италия

Но пока будущее форварда неизвестно

Клуб MLS сделал официальное предложение Оливье Жиру - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный клуб "Лос-Анджелес" направил официальное предложение нападающему "Милана" Оливье Жиру о подписании контракта в качестве свободного агента в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, игрок все еще рассматривает другие предложения, поэтому ничего пока не решено. Но ФК "Лос-Анджелес" является фаворитом.

Оливье в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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