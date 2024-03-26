Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жезуса

Защитника "Интера" Франческо Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жуана Жезуса из "Наполи".

Спортивный судья Серии А Херардо Мастрандреа сегодня, 26 марта, вынес вердикт, приняв решение после расследования прокуратуры FIGC. Оба игрока были допрошены в пятницу на прошлой неделе в рамках дела.

Ачербе удалось избежать 10-матчевой дисквалификации из-за отсутствия доказательств, подтверждающих версию событий игрока "Наполи".