  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жезуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жезуса

Италия

Игрок избежал 10-матчевой дисквалификации

Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жезуса

Фото: "Интер"

Новина українською

Защитника "Интера" Франческо Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жуана Жезуса из "Наполи".

Спортивный судья Серии А Херардо Мастрандреа сегодня, 26 марта, вынес вердикт, приняв решение после расследования прокуратуры FIGC. Оба игрока были допрошены в пятницу на прошлой неделе в рамках дела.

Ачербе удалось избежать 10-матчевой дисквалификации из-за отсутствия доказательств, подтверждающих версию событий игрока "Наполи".

Читайте такжеТройки разбились. Итоги 26-го тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Жозе Моуринью: Я готов начать все сначала
yellow-arrow
Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
Клуб MLS сделал официальное предложение Оливье Жиру - Инсайдер
Франческо Ачерби Интер (Милан) Наполи Жуан Жезус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости