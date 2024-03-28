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Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?
Дон Карло - о своих бывших подопечных
Abcnews
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил период своей работы с Паоло Мальдини и Алессандро Нестой в "Милане".
"Если подумать, то за всю свою тренерскую карьеру в "Милане" я никогда не объяснял, как защищаться или как двигаться во время обороны. Никогда этого не делал, что я мог объяснить этим двоим?", - приводит слова итальянца Football Talk в социальной сети X (ранее - Twitter).
Напомним, Анчелотти возглавлял "россонери" с 2001 по 2009 годы.
????️ Carlo Ancelotti: “During my entire career as AC Milan coach, come to think of it, I never explained how to defend or what moves to do to have some coverage during matches. I never did it, what could I possibly have explained to these two?”— Football Talk (@FootballTalkHQ) March 27, 2024
Maldini-Nesta, the best partnership… pic.twitter.com/yNVrOV3v42
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