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Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?

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Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?

Abcnews

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил период своей работы с Паоло Мальдини и Алессандро Нестой в "Милане".

"Если подумать, то за всю свою тренерскую карьеру в "Милане" я никогда не объяснял, как защищаться или как двигаться во время обороны. Никогда этого не делал, что я мог объяснить этим двоим?", - приводит слова итальянца Football Talk в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, Анчелотти возглавлял "россонери" с 2001 по 2009 годы.

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Карло Анчелотти Алессандро Неста Паоло Мальдини Милан
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Источник:
Football Talk
Опубликовал: Александр Бураков
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