Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил период своей работы с Паоло Мальдини и Алессандро Нестой в "Милане".

"Если подумать, то за всю свою тренерскую карьеру в "Милане" я никогда не объяснял, как защищаться или как двигаться во время обороны. Никогда этого не делал, что я мог объяснить этим двоим?", - приводит слова итальянца Football Talk в социальной сети X (ранее - Twitter).