Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил период своей работы с Паоло Мальдини и Алессандро Нестой в "Милане".

Напомним, Анчелотти возглавлял "россонери" с 2001 по 2009 годы.

????️ Carlo Ancelotti: “During my entire career as AC Milan coach, come to think of it, I never explained how to defend or what moves to do to have some coverage during matches. I never did it, what could I possibly have explained to these two?”



Maldini-Nesta, the best partnership… pic.twitter.com/yNVrOV3v42