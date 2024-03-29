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Наполи готов предложить Кварацхелии новый контракт с трёхкратным увеличением зарплаты

Италия
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Хвича идёт на повышение

Наполи готов предложить Кварацхелии новый контракт с трёхкратным увеличением зарплаты

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"Наполи" близок к продлению контракта с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией, информирует Calciomercato.

Причём, руководство неаполитанского клуба готово предложить игроку новое соглашение с трёхкратным увеличением заработной платы: с 1,5 млн евро до 4,5 чистыми за сезон. Помимо этого, возможно увеличение бонусов.

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Контракт с Хвичей будет продлён до 2028-го или 2029-го года. В конце сезона стороны проведут встречу для обсуждения этих деталей будущей сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Кварацхелия не покинет "Наполи" как минимум до лета 2025 года.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Александр Бураков
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