Источник: Кварацхелия не покинет Наполи до лета 2025 года

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия хочет остаться в клубе ещё как минимум на один сезон, сообщает Football Italia.

Как отмечает источник, отец и агент футболиста разделяют ту же самую точку зрения. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, в свою очередь, намерен предложить грузину продлить контракт до 2028 или 2029 года, включив в него пункт об отступных.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны испанской "Барселоны".

Напомним, во вторник, 26 марта, Хвича помог своей сборной впервые отобраться в финальную стадию чемпионата Европы. В решающем раунде плей-офф отбора к Евро-2024 грузины одолели Грецию (0:0, 4:2 по пен.)