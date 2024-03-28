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Источник: Кварацхелия не покинет Наполи до лета 2025 года
Хвича планирует продолжить своё развитие в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия хочет остаться в клубе ещё как минимум на один сезон, сообщает Football Italia.
Как отмечает источник, отец и агент футболиста разделяют ту же самую точку зрения. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, в свою очередь, намерен предложить грузину продлить контракт до 2028 или 2029 года, включив в него пункт об отступных.
Ранее сообщалось об
Напомним, во вторник, 26 марта, Хвича помог своей сборной впервые отобраться в финальную стадию чемпионата Европы. В решающем раунде плей-офф отбора к Евро-2024 грузины одолели Грецию (0:0, 4:2 по пен.)
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