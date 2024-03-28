  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Источник: Кварацхелия не покинет Наполи до лета 2025 года
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Кварацхелия не покинет Наполи до лета 2025 года

Италия
Обновлено

Хвича планирует продолжить своё развитие в Неаполе

Источник: Кварацхелия не покинет Наполи до лета 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия хочет остаться в клубе ещё как минимум на один сезон, сообщает Football Italia.

Как отмечает источник, отец и агент футболиста разделяют ту же самую точку зрения. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, в свою очередь, намерен предложить грузину продлить контракт до 2028 или 2029 года, включив в него пункт об отступных.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны испанской "Барселоны".

Напомним, во вторник, 26 марта, Хвича помог своей сборной впервые отобраться в финальную стадию чемпионата Европы. В решающем раунде плей-офф отбора к Евро-2024 грузины одолели Грецию (0:0, 4:2 по пен.)

По теме
yellow-arrow
Шорт-лист Фиорентины на должность главного тренера команды: в списке претендентов четыре фамилии
yellow-arrow
Щенсный хочет остаться в Ювентусе до конца карьеры - вратарь готов пойти даже на понижение зарплаты
yellow-arrow
Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?
Наполи контракт Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости