Серия А. Фиорентина - Милан 1:2. Россонери закрепляются на втором месте

Серия А. 30-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" 1:2

Голы: Данкан 50 - Лофтус-Чик 47, Леау 53

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо (Кайоде 69), Миленкович, Кварта (Барак 88), Бираги, Мандрагора, Данкан, Иконе (Соттил 88), Бельтран (Нзола 80), Куаме (Н. Гонсалес 69), Белотти

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав (Габбия 46), Томори, Флоренци, Беннасер, Рейндерс (Муса 63), Лофтус-Чик, Чуквуэзе (Пулишич 73), Жиру (Йович 81), Леау (Окафор 62)

Предупреждения: Бираги 13, Кварта 24 - Тиав 21, Томори 90, Лофтус-Чик 90+2

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Фиорентина" играла первый матч после кончины Джо Бароне. Ему были посвящены баннеры, фото, видео, воздушные шары, цветы. Тренеры и игроки призывали сыграть за него, выложиться в его память. Но не получилось. То ли потрясение после двух недель все еще велико. То ли мысли о Кубке Италии и осознание практически потери шансов на борьбу за Топ-4 в лиге овладели.

А, скорее всего, просто соперник был слишком силен. "Милан" на втором месте и после очередного провала "Ювентуса" хотел увеличить отрыв от него. Выиграл пять своих предыдущих матчей во всех турнирах. Правда, не без проблем, не без колебаний игры. Его форма даже казалась обманчивой. Колебания присутствовали и сегодня. Но в итоге "россонери" доказали свою силу.

Матч получился очень веселым, сумбурным, нелогичным, плохо поддающимся анализу. Без центра поля, без закономерностей. С 31-им ударом по воротам и аж 17-ю - в створ. Все же можно проанализировать кое-что и сказать, что в первом тайме "Милан" играл гораздо лучше, во втором "Фиорентина" - несколько лучше, и в целом результат логичен. Хотя и ничья была бы приемлема.

Гости начали мощно, и Жиру замкнул из хорошей позиции слишком по центру. Леау прорвался в штрафную, но не попал в створ. Чуквуэзе замыкал его навес головой - Терраччьяно вытащил с линии ворот. Сразу угловой, Терраччьяно тащит удар головой Томори, а Леау добивал уже из офсайда, да и его удар вытащили с линии ворот.

В середине тайма "Милан" вдруг провалился. Маньян спас от выхода один-на-один Белотти. Иконе с 14-ти метров не попал. Потери мяча привели к удару Белотти в прижатую руку Томори и еще одной попытке Андреа, слишком слабой. А после этого удар с рикошетом Терраччьяно отбил с трудом, отбил и два удара Леау с острого угла.

Голы пришли после перерыва. Чуквуэзе подключил справа Леау, тот пяткой прострелил, Лофтус-Чик не ожидал такого, но устоял на ногах, а попадали защитники и вратарь. Первый гол Рубена в лиге с 27-го января. Бельтран отдал вразрез, Данкан закрутил в угол с 18-ти метров. Рейндерс отдал вразрез, Леау пробежал полполя и практически зашел с мячом в ворота.

Далее Флоренци мощно пробивал - Терраччьяно отбил. "Фиорентина" усилила давление и в итоге выиграла матч по ударам по воротам (17:14), но Маньян на инстинкте потащил удар Белотти из верхнего угла. Белотти также головой в упор пробил слишком слабо, как и Гонсалес. Маньян кончиками пальцев потащил мощный удар Мандрагоры. Терраччьяно отбил удар Пулишича в контратаке.

Лишь третья победа "Милана" над "Фиорентиной" в гостях в последних десяти матчах. Успех на таком тяжелом выезде - признак силы. Он достиг серии из четырех побед в лиге и опережает "Ювентус" на шесть очков. А "Фиорентина" лишь с десятью очками в 11-ти последних турах, на десятом месте. У нее матч в запасе, но, похоже, теперь лучше думать о Кубке и Лиге Конференций.