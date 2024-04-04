Лидер Лацио может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии

По информации издания Get Italia Football News, игрока смущают угрозы в адрес его семьи, поэтому он может принять предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

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У Чиро контракт с "Лацио" рассчитан до 30 июня 2026 года.