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Лидер Лацио может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии
Игрок может покинуть высший дивизион Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии
По информации издания Get Italia Football News, игрока смущают угрозы в адрес его семьи, поэтому он может принять предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.
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У Чиро контракт с "Лацио" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:Get Italia Football News
Опубликовал: Екатерина Власова
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