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Забарный в номинантах на игрока месяца в Борнмуте

Италия
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Список номинантов

Забарный в номинантах на игрока месяца в Борнмуте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" подал список кандидатов на игрока месяца в команде. Список номинантов: защитник Забарный, полузащитник Кук, нападающие Семенио и Соланке


Илья сыграл в марте 4 матча. В игре против "Лутон Таун" он смог отличиться голом.


Напомним, что Забарный перебрался в "Борнмут" зимой 2023 года и с тех пор стал основным центральным защитником, который проводит все матчи в основном составе. Украинец провел за "Борнмут" 35 матчей и забил один гол.

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Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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