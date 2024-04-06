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Забарный в номинантах на игрока месяца в Борнмуте
Список номинантов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" подал список кандидатов на игрока месяца в команде. Список номинантов: защитник Забарный, полузащитник Кук, нападающие Семенио и Соланке
Илья сыграл в марте 4 матча. В игре против "Лутон Таун" он смог отличиться голом.
Напомним, что Забарный перебрался в "Борнмут" зимой 2023 года и с тех пор стал основным центральным защитником, который проводит все матчи в основном составе. Украинец провел за "Борнмут" 35 матчей и забил один гол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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