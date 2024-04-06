Забарный в номинантах на игрока месяца в Борнмуте

"Борнмут" подал список кандидатов на игрока месяца в команде. Список номинантов: защитник Забарный, полузащитник Кук, нападающие Семенио и Соланке



Илья сыграл в марте 4 матча. В игре против "Лутон Таун" он смог отличиться голом.



Напомним, что Забарный перебрался в "Борнмут" зимой 2023 года и с тех пор стал основным центральным защитником, который проводит все матчи в основном составе. Украинец провел за "Борнмут" 35 матчей и забил один гол.