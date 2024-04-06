Борьба против Саудовской Аравии. Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку хотят скрасить неудачный сезон

В сезоне 2023/24 в Серии А отличаются форварды, игроки центра атаки. Кто-то из них, скорее всего, будет признан лучшим игроком сезона. Но точно не Чиро Иммобиле и не Ромелу Лукаку. Первый как раз - явный кандидат на разочарование сезона, второй же застрял в "болоте" и непонятно, успешный ли его сезон или нет. Учитывая его огромную зарплату и ноль голов против текущей Топ-7 лиги - нет.

Сегодня в Римском дерби оба получают чуть ли не последний шанс реабилитироваться. Оттого и заголовок Tuttosport о "последнем вызове" для обоих. Как для опаздывающих на посадку в самолет. На самолет в Европу из Саудовской Аравии.

Без них лучше

В предыдущем сезоне оба также страдали. Пропускали много из-за травм, не забивали достаточно. 12 и десять голов в лиге соответственно. Для бельгийца нынешний сезон даже лучше, чем предыдущий по статусу, настроению. Но в нынешнем он уже отыграл в лиге на 600 минут больше, чем в предыдущем, а забил все те же десять мячей. На счету итальянца же жалкие шесть, из них четыре - с пенальти.

Для Чиро на данный момент речь о втором худшем сезоне в какой-либо лиге Топ-5 по забитым после своего первого полного сезона в Серии А в карьере - 2012/13. Для Ромелу - также о втором худшем в карьере среди полных взрослых сезонов в лигах Топ-5. И это при том, что мы помним немало плохих сезонов обоих - провалы в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Севилье" и "Боруссии" Дортмунд.

При этом в других турнирах в нынешнем сезоне оба неплохи. Второй забил семь мячей в Лиге Европы, первый - четыре очень важных в Лиге Чемпионов, причем три из них - с игры. Но в лиге все иначе.

Просто поджимает возраст? Ведь первому уже 34. А при его стиле игры - мобильном, подвижном, на скорости, контрастирующем с его фамилией - это приговор. Второму - 30, но его взрослая карьера началась очень рано. Практически еще в 16 лет, во время учебы в школе. Причем уже тогда в Бельгии о его жизни снимали реалити-шоу. Так что оба выжаты физически и эмоционально. Их преследуют мелкие травмы.

Также они не нашли общего языка с тренерами. Иммобиле ссорился с Маурицио Сарри, начал первый матч с Игором Тудором в запасе. Лукаку стал одним из очень немногих игроков, не прогрессирующих после прихода Даниэле Де Росси, а наоборот. При Жозе Моуриньо он как раз чувствовал себя хорошо. Тренер говорил, что без него и Пауло Дибалы команды просто нет, и ничего построить невозможно.

В десяти матчах лиги с Де Росси "Рома" набрала 23 очка (третье место в лиге за это время) и забила 23 мяча (второе). Лукаку забил лишь два из них. Причем ни одного - в последних трех. То есть команда функционирует без него. Хотя за это время он также отдал два ассиста, и, в любом случае, другие форварды - Сердар Азмун, Стефан Эль-Шаарави, не способны выбить его из стартового состава.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что без Лукаку и Дибалы "Рома" мертва, и это не просто психологическая война, попытка разозлить.

Ромелу играет без перерывов, и в этом одна из причин его регресса.

Что же касается Иммобиле, то еще в предыдущем сезоне, в котором "Лацио" впервые за 23 года завершил в Топ-2 Серии А, казалось, что с ним команда выглядит хуже, чем без него. Менее живой, менее динамичной, менее работящей. При этом он на данный момент с шестью голами - ее лучший бомбардир в лиге, то есть конкуренции у него нет. И то есть вся команда играет плохо, плохо функционирует.

Сегодня в дерби Чиро даже может лишиться места в "старте" в пользу Кастельяноса. Тот играл в первом матче нового тренера Игоря Тудора ровно неделю назад с первых минут, и "Лацио" в хорошем стиле обыграл "Ювентус". Чиро играл с первых минут во вторник в Кубке против того же соперника, и "Лацио" играл значительно хуже и проиграл.

В предыдущем сезоне Иммобиле хотя бы был третьим во всей лиге по ожидаемым голам (xG). То есть проблема была в реализации. В нынешнем он 13-ый. Он должен был забивать на 2.37 больше, но и 8-9 голов также были бы неудачей. А по нереализованным большим шансам забить он был пятым в предыдущем сезоне и делит 4-8 места в нынешнем. То есть в сезоне 2023/24 проблема во всем - в реализации и креативе.

Лукаку добавил. 11-ый по xG, а в сезоне 2022/23 был 18-ым. При этом в нынешнем сезоне забил на 1.56 больше, чем должен был. Но и он по упущенным большим шансам забить рядом с Иммобиле. А по ударам в створ ворот в сезоне 2023/24 оба даже не в Топ-10 среди игроков атаки. Чиро делит 20-ое место. Позор для четырежды лучшего бомбардира лиги (был таким ещё в сезоне 2021/22).

Де Росси жалуется на постоянное воспаление в бедре Лукаку, ограничивающее его. При этом и говорит, что Ромелу нужно взять контроль над своими эмоциями. Тренеру очень не понравилась стычка игрока с Йерри Миной во время матча против "Кальяри", когда чуть не пободались.

Также Де Росси призывает Лукаку просто часто бить по воротам. Будет бить - автоматически будет залетать. Что он должен ставить целью пять ударов за матч. Пока же он нанес пять в последних трех вместе взятых. А в целом по ударам в лиге за матч среди всех игроков 22-ой.

Иммобиле в этом - 43-ий, и ему как раз Сарри советовал найти постоянство на тренировках. Значит, намекал, что не работал там как следует.

Драмы

Такие намёки переросли в настоящую драму. Сарри ушёл, заявив, что потерял контроль над игроками. СМИ заговорили о ссоре с ними. Лотито заявил, что игроки предали тренера. Болельщики обвинили в этом прежде всего Иммобиле. И встретили его возле садика его сына с криками и угрозами. Чуть не дошло до драки, и Чиро угрожает подать в суд.

Причём Лотито отказался выступить в защиту капитана, заявив, что ему самому угрожают уже 20 лет, он ходит с охраной и не делает из этого драмы.

Также команда реально взбунтовалась против закрытия на базе. И здесь вина также пала на капитана. При этом капитан даже заявил, что жалеет, что не уехал летом в Саудовскую Аравию. Сейчас этот отъезд кажется практически неминуемым. Тем более, что фаны "Лацио" злопамятны и ничего не прощают. Предыдущего своего любимца Франческо Ачерби выжили из клуба за один жест с пальцем на губах.

Сам Чиро выступил в соцсетях, яростно отрицая все инсинуации, заявляя, что всегда выкладывался по максимуму на тренировках и всегда поддерживал Сарри, даже прося его остаться. Но ему не очень поверили. Доверие к капитану, легенде, лучшему бомбардиру в истории "Лацио" подорвано. И очень грустно, что такая легенда клуба может завершить таким болезненным разрывом с ним, с его болельщиками.

Лукаку свою драму прошёл предыдущим летом. Когда был близок к новому контракту с "Интером", но вдруг выяснилось, что вел переговоры с "Ювентусом", и миланцы закрыли дверь перед ним, обвинив в предательстве. А к туринцам он в итоге не попал, потому что они не сумели никого продать для финансирования его трансфера.

В "Рому" он попал в последний день лета. Правда, пришлось его убеждать и даже посылать в Лондон самолёт, пилотируемый лично владельцем клуба Дэном Фридкиным. Но какой выбор был у самого бельгийца, кроме Аравии или скамейки "Челси"?

Нынешним летом также ожидается драма. "Рома" не имеет денег для его выкупа и даже не готова платить ему всю зарплату. Как не была готова в этом сезоне платить все 12, а лишь 7.5. Теперь же "Челси" твердо настроен продать его и избавиться от него. А покупателей не видно, кроме тех же саудовцев. Те давно стучат в дверь Ромелу, но он яростно отказывается, желая остаться в Европе.

Если он хочет остаться на старом континенте, он должен забивать гораздо чаще и прежде всего - начать забивать в больших матчах. Таких, как сегодняшний. Ни единого гола в сезоне против команд нынешней Топ-7 лиги - "Интера", "Милана", "Ювентуса", "Болоньи", "Аталанты", "Лацио" - непростительно для игрока с одной из наибольших зарплат в лиге.

Де Росси его хвалит. Очень доволен его мотивацией, напоминает, как неустанно бегал в дополнительное время матча 1/16 Лиги Европы против "Фейеноорда" и чуть не забил. Говорит, что очень рад работать с ним и называет настоящим профессионалом. "Я не могу быть более довольным им, чем сейчас". А такие слова поддержки всегда важны. Но ведь их нужно оправдывать голами.

Новый главный тренер "Лацио" Игор Тудор говорит, что доволен голодом и мотивацией Иммобиле, отмечает и его желание вернуться в сборную, что повышает мотивацию. Но и такие слова нужно оправдывать голами. А вопрос сборной, невызовы туда, как говорят, очень больно ударили по Чиро и вызвали в нем общую депрессию.

Если Лукаку и Иммобиле не хотят в следующем сезоне встретиться в Саудовской лиге, если второй не хочет растерять все свое наследие и всю свою любовь в "Лацио", а первый не хочет быть забытым в "Роме", не хочет остаться там в памяти как проходной игрок проходного сезона - они должны выдать мощные последние туры. И прежде всего - отличиться сегодня в дерби.

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