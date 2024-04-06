Ювентус нацелился на двух игроков Болоньи

"Ювентус" заинтересовался двумя футболистами "Болоньи". Об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По имеющеюся информации, "Ювентус" проявляет интерес к 21-летнему защитнику Риккардо Калафиори и к 22-летнему нападающему Джошуа Зиркзе.

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Напомним, в этом сезоне, Калафиори сыграл 25 игр без результативных передач, тем временем его одноклубник Зиркзе сыграл 28 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи в чемпионате Италии.