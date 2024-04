Форвард Ювентуса может переехать в Англию

Аркадиуш Милик, у которого контракт с туринцами рассчитан до 2026 года, за несколько месяцев трансферного окна заключил соглашение с британским агентством CAA Stellar. Его клиентами, в частности, являются Люк Шоу, Джек Грилиш и Айвен Тоуни. Это значительный шаг, учитывая, что с предыдущим агентом, Давидом Пантаком, Милика связывало многолетнее партнерство, но не обязательно свидетельствует о том, что он покинет "Юве" в ближайшее время.

Новая профессиональная связь поляка имеет крепкие корни в прошлом. Об этом рассказал агент Дэвид Ли в своем посте в социальных сетях вскоре после подписания контракта с Аркадиушем Миликом: "Мы познакомились 12 лет назад, теперь мы будем работать вместе и будем делать это на протяжении многих лет", - написал агент. Впрочем, поляк никогда не скрывал своего желания в будущем играть в Премьер-лиге. Ситуация с Миликом должна проясниться в ближайшие недели. Многое будет зависеть от того, останется ли в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри, поскольку именно итальянец настаивал на приобретении нападающего.

Juventus' Arek Milik has changed his agent and that could be an attempt to seal a move to Premier League, reports @GiovaAlbanese. The player is keen on a switch to England.https://t.co/RfyOAJTCLD