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Форвард Ювентуса может переехать в Англию

Италия

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Форвард Ювентуса может переехать в Англию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аркадиуш Милик, у которого контракт с туринцами рассчитан до 2026 года, за несколько месяцев трансферного окна заключил соглашение с британским агентством CAA Stellar. Его клиентами, в частности, являются Люк Шоу, Джек Грилиш и Айвен Тоуни. Это значительный шаг, учитывая, что с предыдущим агентом, Давидом Пантаком, Милика связывало многолетнее партнерство, но не обязательно свидетельствует о том, что он покинет "Юве" в ближайшее время.

Новая профессиональная связь поляка имеет крепкие корни в прошлом. Об этом рассказал агент Дэвид Ли в своем посте в социальных сетях вскоре после подписания контракта с Аркадиушем Миликом: "Мы познакомились 12 лет назад, теперь мы будем работать вместе и будем делать это на протяжении многих лет", - написал агент. Впрочем, поляк никогда не скрывал своего желания в будущем играть в Премьер-лиге. Ситуация с Миликом должна проясниться в ближайшие недели. Многое будет зависеть от того, останется ли в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри, поскольку именно итальянец настаивал на приобретении нападающего.

Добавим, что Аркадиуш Милик провел в этом сезоне 28 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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