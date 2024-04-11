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Защитник Интера Дюмфрис - трансферная цель одной из лучших команд АПЛ
Латераль сборной Нидерландов близок к смене клубной прописки
Фото: SempreInter
"Астон Вилла" присматривается к правому защитнику миланского "Интера" Дензелу Дюмфрису. Об этом информирует Calcio Mercato.
Согласно данным источника, 27-летний футболист обеспокоен своим будущим в итальянском клубе, и рассматривает другие варианты продолжения карьеры. В начале сезона Дюмфрис был безоговорочным игроком стартового состава, но после полученной в декабре травмы, на позиции нидерландца чаще стал с первых минут появляться Маттео Дармиан.
Отмечается, что "нерадзурри" не прочь продать игрока летом, чтобы не потерять его бесплатно после окончания контракта в 2025 году. За трансфер Дензела клуб планирует выручить 30 миллионов евро.
В этом сезоне Дюмфрис провёл за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.
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