Серия А. Торино - Ювентус 0:0. Юве даже дерби не способен выиграть

Серия А. 32-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус" 0:0

"Торино": В. Милинкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родригес, Белланова (Мазина 86), Риччи, Линетти, Влашич, Войвода (Лазаро 78), Санабрия (Окереке 77), Сапата

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Сандро 78), Бремер, Данило, Камбиазо (Алькарас 90+5), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 64), Кьеза (Йилдиз 65), Влахович (Кен 78)

Предупреждения: Риччи 45+1, Войвода 45+1, Линетти 76 - Гатти 44, Камбиазо 69

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Ювентус" сейчас настолько плох, что даже дерби не способен выиграть". Такой, скорее всего, будет реакция большинства его болельщиков. Дерби Делла Моле всегда одностороннее. "Бьянконери" даже обычно играют в нем хуже, чем "гранатовые", но проталкивают гол, обычно ближе к окончанию матча, и побеждают. И если даже на такое не способны - значит, и вправду в серьезном кризисе.

В принципе, мало кто сомневается, что "Юве" в серьезном кризисе. Сегодняшний матч стал уже девятым из 11-ти последних в лиге без побед. Причем одна из побед была добыта на последних секундах, а вторая, в предыдущем туре - при 17-ти процентах владения мячом во втором тайме. После 1:0 над "Фиорентиной" никто в клубе не радовался, а критика в адрес Массимилиано Аллегри лишь усилилась.

Сегодня как раз команда Аллегри играла даже получше. Не пропустила в третьем матче подряд во всех турнирах. Создала несколько очень опасных моментов и должна была забивать. Играла довольно быстро. Даже выиграла матч по владению мячом. Но сильнее "Торино" не выглядела, и ничья, несомненно - единственный справедливый результат матча. Хотя и логичнее была бы результативная.

Матч был разделен на отрезки. То унылая игра без ворот, бодания, стыки, как в настоящем итальянском дерби. Чему свидетельство всего 21 удар по воротам в матче. То вдруг включение обеих команд, игра уже без центра поля, с угрозами воротам Щенсны и Милинковича-Савича. Также можно сказать, что в первом тайме "Ювентус" играл интереснее, а во втором уже "Торино" доминировал.

Уже в самом начале Влахович был обязан забивать. Кьеза прорвался справа и выложил в центр. Но Душан практически в упор попал в стойку и остался без гола в четвертом матче лиги подряд. Остался и после выхода один-на-один и удара в упор. Милинкович-Савич откровенно спас, отбив ногой. А "Торо" до перерыва ответил лишь неточным ударом Влашича головой. Хотя мячи в штрафную забрасывал.

Второй тайм "Торино" начал с гола, но его отменили из-за фола в атаке. Санабрия также мощно замыкал головой, но Гатти и Щенсны совместными усилиями выцарапали мяч с линии. Войвода замыкал с полулета, но в Щенсны. А в контратаке Йилдиз мощно пробил низом, и Милинкович-Савич отбил. В самой же концовке свободный Лазаро пробил выше головой с шести метров.

"Ювентус" не проигрывает 18-ое дерби подряд. Но побед осталось 13. Не проигрывает девятое гостевое подряд. Но побед в них осталось семь. Причем пять из шести предыдущих гостевых были со счетом 1:0. На этот раз гол не удалось найти. Против всех "Юве" не побеждает уже в пятом гостевом матче лиги подряд, а "Торино" не проигрывает в десятом из 11-ти последних домашних.

"Юве" с 11-ю очками в 11-ти последних турах. Он третий, но "Милан" может убежать на восемь очков, а "Болонья" - приблизиться на два. "Интер" же после этой ничьей уже официально не догнать. А в феврале с ним еще боролись за Скудетто. "Торино" же с 14-ю очками в этих 11-ти турах, может потерять девятое место и отдаляется от Еврокубковых. Хотя все еще в борьбе за них.