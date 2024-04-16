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Лацио заинтересовался талантливым греческим форвардом
Но им придется конкурировать с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" интересуется нападающим "Панатинаикоса" Фотисом Йоаннидиасом.
Итальянский клуб хочет подписать игрока как замену Чиро Иммобиле. Но им придется конкурировать с "Вест Хэмом", который также стремится подписать 24-летнего форварда.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 10 миллионов евро.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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