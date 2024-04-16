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Лацио заинтересовался талантливым греческим форвардом

Италия

Но им придется конкурировать с клубом АПЛ

Лацио заинтересовался талантливым греческим форвардом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" интересуется нападающим "Панатинаикоса" Фотисом Йоаннидиасом.

Итальянский клуб хочет подписать игрока как замену Чиро Иммобиле. Но им придется конкурировать с "Вест Хэмом", который также стремится подписать 24-летнего форварда.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 10 миллионов евро.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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