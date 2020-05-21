Игуаин может покинуть Ювентус ради клуба из MLS

Гонсало Игуаин, несмотря на свои заявления до этого, все таки может покинуть "Ювентус" летом.

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Как сообщает Washington Post, на связь с ним вышел "Ди Си Юнайтед". Американский клуб готов предоставить футболисту контракт. Единственной проблемой может стать желание "Ювентуса" удержать футболиста.

Контракт Гонсало с клубом истекает летом 2021-го.