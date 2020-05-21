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Игуаин может покинуть Ювентус ради клуба из MLS

MLS
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У него еще год контракта с туринцами

Игуаин может покинуть Ювентус ради клуба из MLS
UA-Футбол
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Гонсало Игуаин, несмотря на свои заявления до этого, все таки может покинуть "Ювентус" летом.

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Как сообщает Washington Post, на связь с ним вышел "Ди Си Юнайтед". Американский клуб готов предоставить футболисту контракт. Единственной проблемой может стать желание "Ювентуса" удержать футболиста.

Контракт Гонсало с клубом истекает летом 2021-го.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Италия) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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