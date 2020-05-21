Игуаин может покинуть Ювентус ради клуба из MLS
У него еще год контракта с туринцами
Гонсало Игуаин, несмотря на свои заявления до этого, все таки может покинуть "Ювентус" летом.
Читайте такжеИгуаин не покинет Ювентус
Как сообщает Washington Post, на связь с ним вышел "Ди Си Юнайтед". Американский клуб готов предоставить футболисту контракт. Единственной проблемой может стать желание "Ювентуса" удержать футболиста.
Контракт Гонсало с клубом истекает летом 2021-го.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...