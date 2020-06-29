Вспышка COVID-19 в MLS: коронавирус обнаружен у 20 футболистов и 6 сотрудников разных клубов

По данным Major League Soccer, 20 игроков и 6 сотрудников клубов сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 перед возобновлением турнира. Камбэк был назначен на 8 июля.

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По информации Sky Sports, после возвращения к командным тренировкам 4 июня, было протестировано 668 игроков – у 18 из них был обнаружен коронавирус. Еще два игрока сдали положительный тест по прибытию в Орландо на специальный турнир, который пройдет без фанатов.

Как сообщает пресс-служба MLS, инфицированные исполнители уже ушли на самоизоляцию и остаются на связи с медиками.