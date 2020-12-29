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Клуб из МЛС предлагает Папу Гомесу трехлетний контракт

MLS
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Ждем аргентинца в США?

Клуб из МЛС предлагает Папу Гомесу трехлетний контракт
UA-Футбол
Новина українською

Скандальный Папу Гомес готовится к уходу из "Аталанты". Ряд клубов готовы предложить ему контракт.

По данным Tuttomercatoweb, на связь с аргентинцем готов выйти ФК "Цинциннати", который участвует в МЛС. Американская команда предлагает полузащитнику трехлетний контракт.

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Также отметим, что главный претендент на Гомеса - "Интер".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Цинциннати
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