Клуб из МЛС предлагает Папу Гомесу трехлетний контракт

Скандальный Папу Гомес готовится к уходу из "Аталанты". Ряд клубов готовы предложить ему контракт.

По данным Tuttomercatoweb, на связь с аргентинцем готов выйти ФК "Цинциннати", который участвует в МЛС. Американская команда предлагает полузащитнику трехлетний контракт.

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Также отметим, что главный претендент на Гомеса - "Интер".