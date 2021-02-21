Интер Майами подписал Шоукросса

"Интер Майами" объявил о подписании Райана Шоукросса.

33-летний защитник перебрался в новую команду на правах свободного агента. Детали сделки не сообщаются.

Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke…



Welcome to #InterMiamiCF, Ryan Shawcross!https://t.co/lDUvrn7Ldx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2021

Напомним, ранее Шоукросс защищал цвета "Сток Сити" в течение 13 с половиной сезонов и покинул клуб в качестве многолетнего капитана команды.

Всего в составе "гончаров" Шоукросс провел 453 матча, в которых забил 25 голов.