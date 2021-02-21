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Интер Майами подписал Шоукросса

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Интер Майами подписал Шоукросса

Новина українською

"Интер Майами" объявил о подписании Райана Шоукросса.

33-летний защитник перебрался в новую команду на правах свободного агента. Детали сделки не сообщаются.

Напомним, ранее Шоукросс защищал цвета "Сток Сити" в течение 13 с половиной сезонов и покинул клуб в качестве многолетнего капитана команды.

Всего в составе "гончаров" Шоукросс провел 453 матча, в которых забил 25 голов.

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В статье: Райан Шоукросс Интер Майами
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