Интер Майами подписал Шоукросса
Холодным дождливым вечером в Стоке
"Интер Майами" объявил о подписании Райана Шоукросса.
33-летний защитник перебрался в новую команду на правах свободного агента. Детали сделки не сообщаются.
Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke…— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2021
Welcome to #InterMiamiCF, Ryan Shawcross!https://t.co/lDUvrn7Ldx
Напомним, ранее Шоукросс защищал цвета "Сток Сити" в течение 13 с половиной сезонов и покинул клуб в качестве многолетнего капитана команды.
Всего в составе "гончаров" Шоукросс провел 453 матча, в которых забил 25 голов.
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