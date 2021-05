Штат Огайо ждет: ветеран Ювентуса интересен клубу из MLS

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини по окончании текущего сезона может продолжить профессиональную карьеру в MLS.

Как сообщает журналист Николо Скира, 36-летний итальянец попал в шорт-лист клуба "Цинциннати". После 4 поединков Восточной конференции команда занимает последнее место в таблице. Отметим, что контракт Джорджо со "Старой синьорой" истекает летом, 30 июня. Сейчас речь идет о том, что если Кьеллини не продлит свой трудовой договор с клубом, то переедет в Америку как свободный агент.

#Cincinnati have shown interest for #Juventus captain Giorgio #Chiellini: if he doesn't extend the contract (expires in June), they will work to convince him to fly to #MLS. #transfers #FCCincy