Штат Огайо ждет: ветеран Ювентуса интересен клубу из MLS
Неплохое, должно быть, местечко
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини по окончании текущего сезона может продолжить профессиональную карьеру в MLS.
Как сообщает журналист Николо Скира, 36-летний итальянец попал в шорт-лист клуба "Цинциннати". После 4 поединков Восточной конференции команда занимает последнее место в таблице. Отметим, что контракт Джорджо со "Старой синьорой" истекает летом, 30 июня. Сейчас речь идет о том, что если Кьеллини не продлит свой трудовой договор с клубом, то переедет в Америку как свободный агент.
#Cincinnati have shown interest for #Juventus captain Giorgio #Chiellini: if he doesn't extend the contract (expires in June), they will work to convince him to fly to #MLS. #transfers #FCCincy— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2021
Кьеллини защищает цвета "Ювентуса" с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл все трофеи на внутренней арене, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
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