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Штат Огайо ждет: ветеран Ювентуса интересен клубу из MLS

MLS
(2 голосов)

Неплохое, должно быть, местечко

Штат Огайо ждет: ветеран Ювентуса интересен клубу из MLS

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини по окончании текущего сезона может продолжить профессиональную карьеру в MLS.

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Как сообщает журналист Николо Скира, 36-летний итальянец попал в шорт-лист клуба "Цинциннати". После 4 поединков Восточной конференции команда занимает последнее место в таблице. Отметим, что контракт Джорджо со "Старой синьорой" истекает летом, 30 июня. Сейчас речь идет о том, что если Кьеллини не продлит свой трудовой договор с клубом, то переедет в Америку как свободный агент.

Кьеллини защищает цвета "Ювентуса" с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл все трофеи на внутренней арене, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Цинциннати
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