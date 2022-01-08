Клуб МЛС объявил о подписании игрока сборной Италии

"Торонто" подписал предварительный контракт с игроком национальной сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.

Игрок присоединится к канадскому коллективу 1 июля 2022 года. Вторую часть текущего сезона Инсинье проведет в составе неаполитанцев, доработав контракт до конца. Напомним, что итальянский клуб и сам Лоренцо так и не смогли договориться о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что итальянец подпишет контракт на пять сезонов с “Торонто”. Напомним, что Инсинье 30 лет.

Лоренцо является воспитанником "Наполи", а всего на его счету 416 матчей в составе первой команды. По этому показателю он входит в четверку рекордсменов клуба, уступая лидеру этого рейтинга Мареку Гамшику 104 поединка. Также вингер расположился на четвертом месте лучших бомбардиров команды со 114 голами.

Добавим, что Инсинье до сих пор выступает в сборной Италии. Вместе с подопечными Манчини он победил на Евро-2020, отличившись двумя голами и сыграв во всех матчах в основе, кроме одного.

Напомним, что "Торонто" в прошлом сезоне МЛС занял предпоследнее, 14 место. Следующий розыгрыш чемпионата стартует 27 февраля.