Клуб МЛС объявил о подписании игрока сборной Италии
Наверное, уже "бывшего игрока сборной Италии"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Торонто" подписал предварительный контракт с игроком национальной сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.
NEWS | Toronto FC sign Italian National Team star Lorenzo Insigne— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022
????➡️ https://t.co/pgq3Uu7PTp@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/OmPA67DyOY
Игрок присоединится к канадскому коллективу 1 июля 2022 года. Вторую часть текущего сезона Инсинье проведет в составе неаполитанцев, доработав контракт до конца. Напомним, что итальянский клуб и сам Лоренцо так и не смогли договориться о продлении соглашения.
Ранее сообщалось, что итальянец подпишет контракт на пять сезонов с “Торонто”. Напомним, что Инсинье 30 лет.
Лоренцо является воспитанником "Наполи", а всего на его счету 416 матчей в составе первой команды. По этому показателю он входит в четверку рекордсменов клуба, уступая лидеру этого рейтинга Мареку Гамшику 104 поединка. Также вингер расположился на четвертом месте лучших бомбардиров команды со 114 голами.
Добавим, что Инсинье до сих пор выступает в сборной Италии. Вместе с подопечными Манчини он победил на Евро-2020, отличившись двумя голами и сыграв во всех матчах в основе, кроме одного.
Напомним, что "Торонто" в прошлом сезоне МЛС занял предпоследнее, 14 место. Следующий розыгрыш чемпионата стартует 27 февраля.
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