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Уэйн Руни намерен подписать Фила Джонса в свой клуб МЛС

MLS
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Защитник может перейти в Ди Си Юнайтед

Уэйн Руни намерен подписать Фила Джонса в свой клуб МЛС

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Новый главный тренер вашингтонского клуба МЛС "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни намерен привезти в команду своего друга по игре в "Манчестер Юнайтед": центрбека Фила Джонса. Руни возглавил клуб на прошлой неделе.

Из-за своих личных отношений с Джонсом, Уэйн так уверен в успехе предстоящего трансфера, как сообщает издание Daily Star. Единственной преградой может стать зарплата Фила в "МЮ", которая составляет 120 тысяч фунтов в неделю.

По информации издания, "Ди Си Юнайтед" не способны платить английскому защитнику столько, поэтому клубу предстоит достигнуть соглашения с "Ман Юнайтед" касательно аренды игрока. Контракт Джонса истекает через год, следующим летом.

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В статье: Уэйн Руни Фил Джонс Манчестер Юнайтед Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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