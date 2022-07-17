Уэйн Руни намерен подписать Фила Джонса в свой клуб МЛС

Новый главный тренер вашингтонского клуба МЛС "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни намерен привезти в команду своего друга по игре в "Манчестер Юнайтед": центрбека Фила Джонса. Руни возглавил клуб на прошлой неделе.

Из-за своих личных отношений с Джонсом, Уэйн так уверен в успехе предстоящего трансфера, как сообщает издание Daily Star. Единственной преградой может стать зарплата Фила в "МЮ", которая составляет 120 тысяч фунтов в неделю.

По информации издания, "Ди Си Юнайтед" не способны платить английскому защитнику столько, поэтому клубу предстоит достигнуть соглашения с "Ман Юнайтед" касательно аренды игрока. Контракт Джонса истекает через год, следующим летом.