Хорди Альба может присоединиться к клубу Лионеля Месси
Интер Майами ищет способы подписать игрока
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"Интер Майами" пытается закрыть еще одну сделку после приобретения Лео Месси. Речь о Хорди Альбе, с которым они ведут переговоры. Клуб планирует завершить дело после Лиги наций. Но испанский легионер имеет и другие предложения от команд, среди которых мадридский "Атлетико", миланский "Интер" и клубы чемпионата Саудовской Аравии.
Интересная деталь, относительно предложенного контракта футболисту. Ведется работа над тем, чтобы Хорди Альба имел еще один источник дохода в дополнение к своей заработной плате в Майами. Параллельно с ней, возможны варианты спонсорства, работы послом на следующем чемпионате мира и т.д., чтобы повысить его доход в США.
В этом сезоне Альба принял участие в 30 матчах за "Барселону" где забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. 1 июля игрок станет свободным агентом.
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