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Официально: Бускетс перешел в Интер Майами

MLS
(1 голосов)

Собирается банда из "Барселоны"

Официально: Бускетс перешел в Интер Майами

Новина українською

"Интер Майами" объявил о подписании Серхио Бускетса. Испанец отклонил предложения из Саудовской Аравии.

Также бывший напарник Месси по "Барселоне" хотел воссоединится с аргентинцем. На фоне интереса к МЛС, это сыграло ключевую роль в принятии решения.

Ранее сообщалось, что к "Интеру" также присоединится Жорди Альба. Футболист также имеет предложение от "Интера" и он хочет играть с Месси.

Напомним, что Бускетс принял решение покинуть "Барсу" спустя 18 лет в структуре клуба.

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В статье: Серхио Бускетс Интер Майами
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.06.2023 в 02:08
Ну что, увидимся в Charlotte 21го октября.)
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Andrumas (Düsseldorf)
24.06.2023 в 00:55
Можно переименовывать клуб в Барселону Майами.
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