Официально: Бускетс перешел в Интер Майами
Собирается банда из "Барселоны"
"Интер Майами" объявил о подписании Серхио Бускетса. Испанец отклонил предложения из Саудовской Аравии.
Также бывший напарник Месси по "Барселоне" хотел воссоединится с аргентинцем. На фоне интереса к МЛС, это сыграло ключевую роль в принятии решения.
Ранее сообщалось, что к "Интеру" также присоединится Жорди Альба. Футболист также имеет предложение от "Интера" и он хочет играть с Месси.
Напомним, что Бускетс принял решение покинуть "Барсу" спустя 18 лет в структуре клуба.
June 23, 2023
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.06.2023 в 02:08
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Andrumas (Düsseldorf)
24.06.2023 в 00:55
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