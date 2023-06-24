Официально: Бускетс перешел в Интер Майами

"Интер Майами" объявил о подписании Серхио Бускетса. Испанец отклонил предложения из Саудовской Аравии.

Также бывший напарник Месси по "Барселоне" хотел воссоединится с аргентинцем. На фоне интереса к МЛС, это сыграло ключевую роль в принятии решения.

Ранее сообщалось, что к "Интеру" также присоединится Жорди Альба. Футболист также имеет предложение от "Интера" и он хочет играть с Месси.

Напомним, что Бускетс принял решение покинуть "Барсу" спустя 18 лет в структуре клуба.