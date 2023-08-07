Месси забил штрафной на 85-й. Интер отыгрался с 2:4 и выиграл по пенальти матч Кубка лиг – ВИДЕО

За океаном проходят матчи Кубка лиг – соревнования между лучшими командами МЛС и высшим дивизионом Мексики. Уже пора 1/8 финала.

Понятно, что все внимание приковано к "Интеру" из Майами, где очень комфортно себя чувствует Лео Месси. А как по-другому, если рядом многолетние партнеры Альба и Бускетс. Именно Хорди в матче против "Далласа" помог Месси открыть счет уже на 6-й минуте. Но соперник не зря занимает в чемпионате значительно более высокую строчку, чем "Интер". Еще в первом тайме техасцы отыгрались и вышли вперед, а в начале второго закрепили преимущество.

Но Альба помог забить еще и Бенжамену Кремасчи, но уже через три минуты "Даллас" восстанавливает преимущество – 4:2 в его пользу. Но "Интер" не сдается. На 80-й заставляет ошибиться Фофана – тот срезает мяч в свои ворота, а на 85-й Лионель Месси идеальным ударом со штрафного делает счет 4:4! Это седьмой гол Лео в последних четырех матчах.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN #DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

В этих соревнованиях овертайм не предусмотрен, поэтому сразу били пенальти. Первые два удара у "Интера" исполняли Месси и Бускетс – и они реализовали свои попытки. В то время как у "Далласа" ошибся Помыкал. Этого хватило, чтобы в итоге команда из Майами победила 5:3. В следующем раунде "Интер" сыграет с победителем пары "Шарлотт" – "Динамо" Хьюстон.

К слову, весь матч против "Далласа" отыграл Сергей Кривцов.