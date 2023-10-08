Уэйн Руни покинул клуб МЛС

Американский клуб "Ди Си Юнайтед" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Уэйном Руни. С соответствующим заявлением "черно-красные" вышли на своем официальном сайте.

“Мы поговорили с Уэйном и пришли к согласию, что нам сейчас лучше расстаться. Это решение открывает путь для нашего следующего наставника, чтобы получить полную возможность предоставить новую философию и структуру нашим спортивным операциям, которая начинается с важного определения главного тренера, который будет лучше всего соответствовать этому”, – сказал генеральный директор Джейсон Левиен.

Руни возглавил "Ди Си Юнайтед" в июле 2022 года. В общей сложности команда под его руководством одержала 13 побед, 13 раз сыграла вничью и проиграла в 26 матчах. Это был второй тренерский опыт англичанина. Первый – в "Дерби Каунти".

Сегодня ночью "Ди Си Юнайтед" победил в МЛС впервые семь матчей, взяв верх над "Нью-Йорк Сити" со счетом 2:0. Это был последний матч регулярного чемпионата для команды Руни. Сейчас "черно-красные" занимают девятое место, позволяющее принять участие в плей-офф турнира, однако у прямых конкурентов остались в запасе матчи – сразу четыре команды имеют математические и реальные шансы обогнать "Ди Си".