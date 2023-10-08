Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
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Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
Уругвайский нападающий Луис Суарес в декабре покинет "Гремио". Об этом сообщает Николо Скира.
Контракт футболиста с бразильским клубом истекает в конце 2024-го года. Однако Суарес не доигрывает этот срок до конца.
"Интер" Майами все еще интересуется уругвайцем. Также Лионель Месси хочет снова выступать в одной команде с Эль Пистоллеро.
Добавим, что за "Интер" также выступают еще два бывших игрока "Барселоны" Серхио Бускетс и Хорди Альба. Эта четверка – включая Месси и Суареса – вместе побеждала в Лиге чемпионов сезона 2014/2015.
Суарес выступает за "Гремио" с 1 января этого года. За команду он провел 41 матч, отличившись 17 голами и 12 ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего нападающего в четыре миллиона евро.
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