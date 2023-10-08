  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
В тренде

Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им

MLS
(1 голосов)

Возможно воссоединение со старыми друзьями

Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им

Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel

Новина українською

Уругвайский нападающий Луис Суарес в декабре покинет "Гремио". Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт футболиста с бразильским клубом истекает в конце 2024-го года. Однако Суарес не доигрывает этот срок до конца.

"Интер" Майами все еще интересуется уругвайцем. Также Лионель Месси хочет снова выступать в одной команде с Эль Пистоллеро.

Добавим, что за "Интер" также выступают еще два бывших игрока "Барселоны" Серхио Бускетс и Хорди Альба. Эта четверка – включая Месси и Суареса – вместе побеждала в Лиге чемпионов сезона 2014/2015.

Суарес выступает за "Гремио" с 1 января этого года. За команду он провел 41 матч, отличившись 17 голами и 12 ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего нападающего в четыре миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Уэйн Руни покинул клуб МЛС
yellow-arrow
Интер Майами с Кривцовым и Месси проиграл лидеру МЛС. Команда потеряла шансы на плей-офф
yellow-arrow
Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри) Интер Майами Николо Скира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде